Kinder lernen Kreisläufe in Langenfelds Wasserburg kennen : Kinder lernen alles über Abfall

Langenfeld Neues Angebot für Grundschulen in Langenfeld: Kreisläufe in Natur und bei Müll kennenlernen. Die Idee und das Konzept zu diesem Angebot entstand zusammen mit der Umweltberatung der Verbraucherzentrale Langenfeld.

Mit einem neuen Angebot für Grundschulen: „Ist das Müll oder kann das weg?“, ist Lisa Schwarz, pädagogische Leitung des Bildungszentrums an der Wasserburg Haus Graven jetzt gestartet. Fragen wie: Was passiert eigentlich mit all dem Laub auf dem Waldboden? Wohin verschwinden die Essensreste auf dem Kompost und welcher Müll muss in welche Tonne? werden im Haus Graven geklärt.