Telefonsprechstunde am 24. November : Kreispolizei informiert über Cybergrooming

Kreis Mettmann Im Internet gibt es nicht nur Informationen, Spiele und Spaß, besonders auf Kinder und Jugendliche lauern dort Gefahren, etwa durch Pädokriminelle. Die Polizei im Kreis Mettmann informiert.

WhatsApp, Instagram – aber auch über Chatfunktionen in Onlinespielen am PC oder der Spielkonsole: Kinder und Jugendliche kommunizieren wie selbstverständlich auch in den digitalen Medien. Untereinander, aber auch mit Erwachsenen. Das ist in den allermeisten Fällen harmlos – aber wo könnten pädokriminelle Täter besser mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen, als über das Netz?