Senioren in Langenfeld BGL will über Pflegeplätze informiert werden

Langenfeld · Die BGL will sich für eine bedarfsgerechte pflegerische Versorgung in Langenfeld engagieren. Laut örtlicher Pflegeplanung des Kreises Mettmann ist derzeit der Bedarf an Tagespflegeplätzen in Langenfeld nicht gedeckt. Die Stadt baut ihre Prognosen auf Daten und Einschätzungen der Heimbetreiber auf.

12.08.2024 , 17:01 Uhr

Die Pflegeeinrichtung Martinushof soll um bis zu 35 weitere vollstationäre Pflegeplätze erweitert werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff