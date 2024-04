Auch in Langenfeld und Monheim Das Stadtradeln im Kreis Mettmann startet am 5. Mai

Es darf wieder fleißig in die Pedale getreten werden: Zum zehnten Mal beteiligt sich der Kreis Mettmann zusammen mit den zehn kreisangehörigen Städten an der Aktion Stadtradeln. Der deutschlandweite Wettbewerb startet im Kreis Mettmann am 5. Mai und ruft alle Bürger dazu auf, drei Wochen lang möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz zurückzulegen.