Stadt Langenfeld Freiwilligenagentur berät zu ehrenamtlichem Engagement

Es gibt vielfältige Möglichkeiten für ein ehrenamtliches Engagement. Ehrenamtliche besuchen und begleiten Senioren, sind in Schulen als Lernpaten, Ausbildungspaten oder in der Nachmittagsbetreuung tätig, leisten Familien Hilfestellung im Alltag, übernehmen Fahrdienste in sozialen Einrichtungen, unterstützen alleinstehende Patienten im Krankenhaus oder Menschen mit einer Behinderung, arbeiten in Ladenlokalen von sozialen Einrichtungen, helfen in öffentlichen Büchereien, kümmern sich um Geflüchtete, begleiten Sterbende, engagieren sich in Begegnungsstätten, im Hilfs- und Rettungsdienst, bei der Feuerwehr, in Sportvereinen, für den Tierschutz, für Umwelt und Natur, für Kunst und Kultur und in vielen anderen Bereichen.