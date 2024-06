In Langenfeld Grundschule Am Brückentor gewinnt 11. Fußball-Mädchen-Cup

In Langenfeld fand der 11. Fußball-Mädchen-Cup auf der Sportplatzanlage des GSV Langenfeld an der Elberfelder Straße statt. Sieben der zehn Langenfelder Grundschulen hatten Teams für das Turnier gemeldet, besetzt mit Schülerinnen der dritten und vierten Klassen. Bei bestem Fußballwetter spielten die teilnehmenden Mädchen super auf, zeigten filigrane Ballbehandlung und lieferten sich spannende Duelle, während die Eltern am Spielfeldrand mit akustischer Unterstützung ihre Sprösslinge anfeuerten.