G5-Ausbau in Langenfeld : Vodafone verdoppelt 5G-Standorte

Langenfeld Drei 5G-Sendepunkte gibt es in Langenfeld bereits. Jetzt weitet das Unternehmen Aktivitäten aus. Auch LTE-Funklöcher sollen im gesamten Kreis Mettmann geschlossen werden.

(og) Der Telekommunikationsanbieter Vodafone verdoppelt seine 5G-Aktivitäten in Langenfeld. Statt bislang drei Standorte soll es künftig sechs geben. Der Ausbau ist Teil des Infrastruktur-Projekt „5G für den Kreis Mettmann“. Neben Ratingen und Langenfeld soll die neue Breitbandtechnologie an sieben weiteren Vodafone-Standorten im Kreis bis Mitte 2022 eingebaut sein: in Haan, Wülfrath und Hilden .

Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden. In Langenfeld sei unter anderem am Mühlenweg 42 in Berghausen eine 5G-Antenne aktiviert. Die Standorte, so erläutert Vodafone-Sprecher Tobias Krzossa, seien meist dicht beieinander, um gleich ganze Gebiete mit der Technik abzudecken. Genutzt werden dabei vorhande Infrastruktur, heißt bestehende Sendemaststandorte, damit nicht neu gebaut werden müsse. Städte seien deshalb nicht immer an den Ausbauplanungen beteiligt, so Tobias Krzasso.