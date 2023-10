Döner Game an der Ganspohler Straße in Langenfeld Lange Schlangen zur Eröffnung

Lange Schlangen bilden sich schon am Mittag vor der Neu-Eröffnung von Döner Game in Langenfeld an der Ganspohler Straße. Es sind überwiegend Schüler, die dort einen Döner für nur einen Cent ergattern wollen. Dieses Angebot zur Eröffnung lassen sich insbesondere junge Leute nicht entgehen. Auch Jan, Timo und Can haben eine Stunde lang auf das mit Fleisch und Salat gefüllte Brot gewartet. Die drei KAG-Schüler haben – wie viele andere auch – den Hinweis auf Social Media gelesen. „Gefühlt sind alle Schulen da“, sagt das Trio. Zwischenzeitlich müssen Ordner den Pulk in geordneten Bahnen halten, der Eingangsbereich wird mit Flatterband abgesperrt. Zeitweise haben Passanten Schwierigkeiten, vorbei zu kommen.