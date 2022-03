Landtagswahl 2022 in Monheim und Langenfeld : Kandidaten stehen nun fest

Langenfeld/Monheim Die Monheimer und Langenfelder haben die Wahl: Am 15. Mai wird ein neuer Landtag gewählt. Der Wahlausschuss hat jetzt über die Zulassung der Kandidaten entschieden.

(kle/cebu) Am 15. Mai werden bei der Landtagswahl die politischen Kräfteverhältnisse neu gemischt. In seiner Sitzung am Montag hat der Wahlausschuss des Kreises über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden. Zugelassen sind damit für den Wahlkreis 37 – Mettmann I (Langenfeld, Monheim und teilweise Hilden) folgende Bewerber: Claudia Schlottmann aus Hilden (CDU), Marc Nasemann aus Langenfeld (SPD), Dr. Mirko Bange aus Langenfeld (FDP), Patrick Heinz aus Langenfeld (AfD), Siedi Serag aus Langenfeld (Grüne), Mehmet Sencan aus Langenfeld (Linke) und Markus Montkowski aus Langenfeld (Volt).

Ein entscheidender Punkt: Das Kriterium Einwohnerzahl für die Einteilung der Wahlkreise wird durch das Kriterium Wahlberechtigtenzahl ersetzt. Die Obergrenze einer Abweichung der Größe eines Wahlkreises vom Durchschnittswert wird von 20 auf 15 % gesenkt. Sinkt also der Anteil an Wahlberechtigten eines Wahlkreises auf unter 85 % oder steigt er auf über 115 % der Anzahl der Wahlberechtigten aller Wahlkreise im Durchschnitt, so muss in der Regel die Größe des Wahlkreises geändert werden.