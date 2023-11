Landrat in Richrath Betrug vereitelt: Landrat lobt Auszubildende

(og) Julia Kruse, 16-jährige Auszubildende bei der Sparkasse, hat im Oktober einen Betrug verhindert und dabei einen 80-Jährigen davor bewahrt, mehrere tausend Euro zu verlieren. Jetzt hat sich Landrat Thomas Hendele bei der junge Frau für ihre Aufmerksamkeit und ihr Engagement bedankt – mit einem offiziellen Dankesbrief der Kreispolizeibehörde: „Dank an die Bank". Außerdem gabe es einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro für Julia Kruse für den lokalen Einzelhandel. „Frau Kruse hat schon in jungen Jahren äußerst professionell, umsichtig und aufmerksam reagiert und damit Verantwortung bewiesen. Wenn Sie nicht stutzig geworden wären, hätte der Langenfelder mehrere tausend Euro verloren", sagte Hendele. Er wies noch einmal auf die vielen und immer ausgefeilter werdenden Betrugsmaschen sowie auf die Präventiosarbeit der Kreispolizei hin, dessen oberster Dienstherr er in seiner Funktion als Landrat ist.