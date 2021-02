Langenfelder Lady Lions : Lady-Lions: Jeckes für Flüchtlinge

Langenfeld Die als Lady-Lions Langenfeld (LLL) engagierten weiblichen Mitglieder des Lions-Clubs haben Asylbewerbern jetzt mit Karnevalspaketen beglückt.

Pünktlich zum coronabedingt ausgefallenen Straßenkarneval hatten die Lady Lions ihre völkerverbindenden Gaben beisammen. „Hübsch gepackte Boxen mit Berlinern wurden von unseren Mitgliedern vorbereitet“, so Hellhammer. „Wir haben die Karnevalspakete dann an Sozialarbeiter übergeben, die sie in den Unterkünften verteilten. Die Konditorei Jörg Sticherling unterstützte die Aktion.“ Laut Lady-Lions-Präsidentin Andrea Meermann möchte der Verein „gerade in diesen Zeiten mit Kontaktbeschränkungen, geschlossenen Kitas und Schulen und erschwerten Betreuungsangeboten für einen Lichtblick im Alltag der Geflüchteten sorgen und Freude schenken“.