Langenfeld : Lady Lions helfen Flutopfern

Im Kindergarten „Regenbogenland“ in Leichlingen wurden mithilfe der Spenden der Lions unter anderem Turnelemente angeschafft. Das Hochwasser hatte die Einrichtung zerstört. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Langenfeld Nach der Flutkatastrophe war die Spendenbereitschaft groß.

Bereits mehrfach waren seit Juli vergangenen Jahres Mitglieder der Langenfelder Lady Lions ins Ahrtal gefahren, um den Opfern der Hochwasserkatastrophe Soforthilfe zu leisten. Damals waren Unternehmen sowie Privatpersonen großzügig mit Sach- und Geldspenden zur Stelle. Nun konnten durch die Initiative des Damen-Lions-Clubs und dank Unterstützung durch den Langenfelder Hagebaumarkt Grünhoff erneut mehrere Paletten mit dringend benötigtem Baumaterial an die Betroffenen geliefert werden.

Lady Lions-Präsidentin Roswitha Albers appelliert: „Nur weil wir nicht mehr täglich Bilder in den Nachrichten sehen, heißt das nicht, dass keine Hilfe mehr benötigt wird. Wir sind für jede Spende dankbar.“ Wie alle Lions Clubs sind die Damen auf Spenden angewiesen. In diesen Zeiten mehr als sonst, da keine Erlöse durch Aktionen, beispielsweise auf Stadtfesten, erzielt werden können, sind diese doch pandemiebedingt ausgefallen.

Dank einiger Spenden in den vergangenen Montagen konnte nicht nur im Ahrteil geholfen werden. Auch die stark betroffene Kindertagesstätte „Regenbogenland“ in der Nachbarstadt Leichlingen hat im Dezember eine Spende von 1500 Euro erhalten. Die Spendengelder des Hilfswerks des Lady Lions Clubs sowie anderer Unterstützer sollen für die Beschaffung von Turngeräten und Einrichtungen in Gruppenräumen verwendet werden.