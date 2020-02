Monheim : Ladesäulen an Abholorten für Stadtautos

Langenfeld/Monheim Bürgermeister Frank Schneider möchte in Langenfeld nach der Einstellung des Carsharings jetzt die Möglichkeit anderer Carsharing-Systeme in den Blick nehmen. Schon 2018 hatte die Stadt gemeinsam mit der Energie-Agentur den ersten regionalen Elektromobilitätsgipfel für den Kreis Mettmann und das Bergische Städtedreieck in Langenfeld organisiert.

Von Petra Czyperek

Er will jetzt prüfen lassen, ob das in Monheim seit Mai 2019 laufende System mit dem Carsharing-Anbieter Mikar aus Bayern machbar ist. In Monheim nutzen bei Mikar registrierte Bürger und städtische Mitarbeiter je nach Verfügbarkeit neun Elektro-Renaults Zoé und zwei neunsitzige Renault-Master-Transporter. Die Stadtautos in Monheim haben das Kennzeichen DEG, weil der Carsharing-Anbieter Mikar im bayrischen Deggendorf ansässig ist. Die Stell- und Ladeplätze am Haus der Chancen und am Rathausparkplatz sind zugleich Abhol- und Rückgabeorte für die Stadtautos. Das Parken ist hier nur für die blauen Stromautos erlaubt.

Zur Online-Registrierung braucht man einen Kontakt, Führerschein und eine Bankverbindung. Per Mail erhält man von Mikar ein Vertragsformular. Den Vertrag mit Führerschein und Ausweis legen die zukünftigen Nutzer im Monheimer Bürgerbüro vor. Per Post kommen die Karte und der Schlüssel, mit dem man das Fahrzeug öffnen kann. Das Lesegerät befindet sich an der Windschutzscheibe.

Mit dem smarten eCable kann man die Zoes an allen innogy- und Mega-Ladestationen aufladen. Das Laden ist im Tarif inbegriffen.