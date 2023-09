Sportgemeinschaft Monheim Lacrosse-Training auch für Grundschüler

Die Sportgemeinschaft (SG) Monheim erweitert ihre Lacrosse-Abteilung. Nach der Gründung der Abteilung 2021 und der erfolgreichen Teilnahme am Spielbetrieb der 2. Bundesliga der Damen, die dieses Jahr in ihre dritte Saison starten, wendet sich die Abteilung nun dem Nachwuchs zu, teilt der Verein mit. Ab dem 1. Oktober können Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren Lacrosse als neues Angebot ausprobieren und am Trainingsbetrieb teilnehmen. Lacrosse ist eine Sportart, die Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Teamarbeit erfordert und sich hervorragend für die körperliche Entwicklung junger Athleten eignet. Die SGM möchte Kinder und Jugendliche dazu ermutigen, diese Sportart zu entdecken und ihre sportlichen Fähigkeiten zu entwickeln, sagt Alessia Prinz, Trainerin der Monheimer Lacrossemannschaft. „Meine Spielerinnen der Damenmannschaft und ich werden sicherstellen, dass die Kinder nicht nur die Grundlagen des Sports erlernen, sondern auch Werte wie Teamarbeit und Respekt für ihre Mitspieler und Gegner entwickeln.” Die Trainingseinheiten werden altersgerecht gestaltet und konzentrieren sich auf spielerisches Lernen und die Entwicklung grundlegender Fähigkeiten, die für Lacrosse notwendig sind. Dabei wird die Sicherheit der jungen Spielerinnen und Spieler stets an erster Stelle stehen. Die Trainerin verfügt als Lehrerin über Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und wird dafür sorgen, dass jede Trainingseinheit sicher und unterhaltsam ist, heißt es. Das Training wird in der Aufbauphase einmal wöchentlich, sonntags von 17 bis 18 Uhr, auf dem Jahnsportplatz in Monheim stattfinden. Für den Einstieg ist lediglich normale Sportkleidung notwendig, die Schläger werden zur Verfügung gestellt. Am 1. Oktober findet, von 17 bis 18 Uhr, ein erstes Probetraining auf dem Jahnsportplatz statt. Die Anmeldung erfolgt über lacrosse@sgm-monheim.de. Sollte der 1. Oktober zeitlich nicht passen, kann Lacrosse, mit vorheriger Anmeldung, auch an jedem anderen Sonntag auf dem Jahnsportplatz ausprobiert werden.