Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen : Corona verschärft häusliche Gewalt

Langenfeld Bis zum 15. Oktober zählte der SKFM 72 Fälle in Mettmann, kreisweit 845. Opferschutz-Experten fordern Zivilcourage. Die Polizei hat für 2020 einen vorläufigen Monatsschnitt von 100 Fällen für den gesamten Kreis berechnet.

Anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen blicken wir heute auf die Situation im Kreis Mettmann – auch hier sind Frauen von häuslicher Gewalt betroffen: 72 Fälle in Mettmann, 68 in Erkrath und 29 in Wülfrath zählte der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) in diesem Jahr bis zum Stichtag 15. Oktober. Kreisweit kommt der Verein auf 845 Fälle. Die Polizei hat für 2020 einen vorläufigen Monatsschnitt von 100 Fällen für den gesamten Kreis berechnet. Zahlen für die einzelnen Städte sind in der Polizeistatistik nicht erfasst. Aber: „Häusliche Gewalt kommt definitiv in jeder Stadt im Kreis vor – in Mettmann genauso wie im beschaulichen Wülfrath“, sagt Christoph Vosswinkel vom Opferschutz der Kreispolizei Mettmann. Das Dunkelfeld schätzt sowohl die Polizei als auch der SKFM deutlich höher ein – vor allem in diesem Jahr.