Monheim : Kurse, Workshops und Lesungen machen Lust auf Literatur

Im Ulla-Hahn-Haus liegt das neue Herbstprogramm jetzt aus. Foto: Ralph Matzerath/rm-

Monheim Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich für Angebote des Ulla-Hanh-Hauses aus dem neuen Programmheft ab sofort anmelden

Gut 50 Seiten voller Kurse, Workshops und Abenteuer – mit einem prall gefüllten Programmheft lädt das Ulla-Hahn-Haus auch für die zweite Jahreshälfte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in die Welt der Literatur ein. Die neuen Angebote können ab sofort gebucht werden, teilt Stadtsprecherin Birte Hauke mit.

Neben regelmäßigen Angeboten für Kinder und Jugendliche, wie den Bücherknirpsen, Leseclubs, dem Studio X oder den Treffen der Jungen Monheimer Schreiber, stehen erneut Sonderveranstaltungen auf dem Programm. In der „Woche voller Bücher“ vom 12. bis zum 16. November lesen unter anderem die Autorin Nina Dullek aus „Spinnenalarm“ und Ritter-Rost-Erfinder Jörg Hilbert aus „Ritter Rost“ und „Wir sind doch keine Angsthasen“. Zum bundesweiten Vorlesetag am 16. November strebt das Café Elmar einen multilingualen Rekord an. „Wir wollen herausfinden, in wie vielen verschiedenen Sprachen an einem Tag in Monheim vorgelesen werden kann“, erklärt Julia Gerhard vom Ulla-Hahn-Haus. Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, soll an diesem Tag anderen vorlesen – zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken oder Buchhandlungen. Vorleserinnen und Vorleser können sich noch melden.

Für Erwachsene wird parallel zum Monheimer Markt an jedem Mittwochmorgen ein offenes Literaturcafé eingeführt. Im Ulla-Hahn-Haus stellen sich Interessierte zeitgenössische Bücher vor, lesen Zeitung oder aktuelle Lyrik. Bürgermeister Daniel Zimmermann lädt Erwachsene herzlich ein: „Genießen Sie jeden Mittwochmorgen eine Tasse Kaffee oder ein Stück frischgebackenen Kuchen, immer garniert mit guten Gesprächen rund um die Welt der Literatur. Der Besuch, etwa nach dem Bummel über unseren Wochenmarkt, wird ganz sicher ein Gewinn.“

Darüber hinaus rückt das Ulla-Hahn-Haus im Erwachsenenbereich das Thema Heimat, autobiographisches Schreiben und Lyrik in den Vordergrund. „Viele werden sich freuen, dass dabei die erfolgreiche Schreibwerkstatt für Erwachsene gleich in mehrfacher Hinsicht wieder auflebt“, verrät Gerhard. Der erste wöchentliche Kurs beginnt am 11. September. Ein weiterer Höhepunkt soll die Performance-Lesung des Kölner Autors Selim Özdogan werden, der am 12. September aus seinem Buch „Wo noch Licht brennt“ vorträgt.

Am 30. November lädt der Autor Norbert Hummelt zu Monheimer Gesprächen über Heimat und Literatur ein. Ulla Hahn schätzt die Veranstaltung „Einmal am Rhein“ besonders: Der Rhein und das Heimatgefühl werden in diesem Jahr eine besondere Bedeutung im Programm des Ulla-Hahn-Hauses einnehmen. Die Besucher erwarten literarische Begegnungen und Spaziergänge an dem Strom, der viel Geschichte in sich trägt und Inspiration entstehen lässt, heißt es in der Ankündigung. Im Dezember steht erneut die Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Ulla-Hahn-Autorenpreises an. Ausgezeichnet wird ein deutschsprachiges Erstlingswerk einer Autorin oder eines Autors im Alter von unter 35 Jahren.