Kunst-Ausstellung : Kunstverein Langenfeld zeigt Werke von Harald Naegeli und Klaus Staeck

LANGENFELD Werke zweier gesellschaftskritischer Künstler sind noch bis zum 30. Juni im Kunstraum des Langenfelder Kulturzentrums zu sehen.

Eigentlich hätte der seit langem in Düsseldorf wohnende und arbeitende Naegeli bei der Vernissage zugegen sein sollen. „Er ist leider im Krankenhaus“, sagte KVL-Vorstandsmitglied Elke Tenderich-Veit, „hat aber einen Besuch unserer Ausstellung fest zugesagt.“ Die Eröffnung am Tag der Europawahl passe gut zur gesellschaftskritischen, entschieden für die Menschenwürde eintretenden Haltung der beiden unterschiedlichen Charaktere. „Naegeli ist leise und poetisch, Staeck laut und aufrüttelnd.“

Wann und wo Bis zum 30. Juni im Kunstraum des Kulturzentrums, Hauptstraße 135. Geöffnet Di, Fr, Sa 10-13 Uhr, Do 15-20 Uhr, So 15-18 Uhr. An Feiertagen nicht.

Der Düsseldorfer Galerist Peter Lewerentz berichtete über die Motivation Naegelis, der gegen monotone Architektur und überdimensionierten Straßenbau sprühte. Als der bis dahin unbekannte Sprayer 1979 in Zürich seine Brille vor einer frischen Wandzeichnung zurückließ und sie kurz darauf suchte, wurde er von einem Polizisten gefasst und somit entlarvt. Er flüchtete nach Deutschland, hinterließ an Wänden in Frankfurt, Köln und Düsseldorf Spuren. Immer wieder landete Naegeli vor Gericht, gerade erst wurde im April in Düsseldorf ein Verfahren wegen Flamingos auf mehreren Wänden eingestellt. „Naegeli ist ein Zeichner“, betonte Lewerentz mit Blick auf die aufgehängten Bilder. „Er hat immer sein Skizzenbuch dabei und zeichnet ständig – besonders gerne Tiere.“ Beispiele hierfür sind im KVL-Raum Tuschebilder einer Krabbe, Antilope oder eines kubistischen Steinbocks. Mit weißer Kreide auf schwarzem Farbuntergrund hat Naegeli auch wuchtige Frauenakte zu Papier gebracht. Beim näheren Betrachten der Zeichnungen „Urwolke“ sind zigtausende Striche und Strichfiguren zu erkennen. An solchen Urwolken zeichnet Naegeli laut Lewerentz oft fünf Jahre lang. „Und er notiert dabei auf der Rückseite stets das jeweilige Datum und Alltagserlebnisse.“ Ein Dutzend Fotos von Naegelis Strichfiguren auf Häuserwänden hatte Wolfgang Spiller fotografiert.