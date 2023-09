Kunstverein Langefeld feiert Spray-Bananen zum 40. Geburtstag

Bananen waren an diesem Abend das Symbol der 40-Jahr-Feier des Kunstvereins Langenfeld. Der Kölner Thomas Baumgärtel, der als „Bananensprayer“ bekannt ist und in diesem Jahr selbst sein 40-jähriges Künstler-Jubiläum feiert, legte zum Doppeljubiläum eine besondere Kunstedition für den Verein auf. Kunstfans konnten einen edlen Wein aus Würzburg in einem Bocksbeutel im Anderthalb-Liter-Magnum-Format im „Event House“ an der Wasserskianlage erwerben. Baumgärtel adelte jede einzelne Flasche der auf – natürlich – 40 Stück limitierten Auflage mit einer Original-Spraybanane und einer entsprechenden Nummerierung.