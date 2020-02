Ausstellung beim Kunstverein Langenfeld : Kathi Irmen drückt Gefühl in Bildern aus

Langenfeld Unter dem Titel „Stille Farbräume“ präsentiert der Kunstverein Langenfeld bis zum 15. März im Kulturzentrum 21 Gemälde einer Newcomerin.

„Ich zeichne schon begeistert, seitdem ich das erste Mal einen Stift in der Hand hatte“, berichtet die 31-Jährige, die nach einem abgeschlossenen Medizinstudium an der Kunsthochschule Mainz und an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert hat. Sieben großformatige und 14 kleinere – allesamt quadratische – Gemälde zieren ohne Titel die Wände beim KVL. „Viele Bilder sehen schon sehr reif aus“, findet beim Betrachten Michaela Detlefs-Doege. Ehemann Thomas Doege merkt zwar an, dass sich die Gemälde mit breiter und geradlieniger Pinselführung sehr ähneln, doch gefallen sie ihm. Vor allem ein kleines, quadratisches in weiß und intensivem blau hat es ihm angetan: „Der Kontrast zwischen hell und dunkel regt die Fantasie an.“ Auch seine Frau schwärmt von den Farbtönen, die die Künstlerin selber mischt und in mehreren Schichten aufträgt. So entstehen ansprechende Strukturen verstärkt durch das Gewebe als Untergrund. Dies zeigt sich besonders bei einem kleinen Bild in Brauntönen. Kathi Irmen hängt nach eigenen Worten besonders an jenen Werken, die sie zuletzt gemalt habe. Die seien ihr oft noch am nächsten. Für sie zähle indes am stärksten „das Gefühl, das ein Bild vermittelt“.