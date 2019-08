Langenfeld : Kunstverein bietet Kurse für Erwachsene und Kinder

LANGENFELD Der Kunstverein Langenfeld (KVL) bietet in den kommenden Tagen Erwachsenen und Kindern kreative Ferienbeschäftigungen an.

Nach Angaben von KVL-Geschäftsführerin Beate Domdey-Fehlau sind bei den Kursen in Malerei und Bildhauerei noch Plätze frei. „Dozenten sind die Künstler des Kunstvereins.“ Die Kurse sind jeweils im vereinseigenen Kunstraum im Kulturzentrum, Hauptstraße 135.

Los geht es an diesem Wochenende mit Acrylmalerei bei Alexander Beck. Bei diesem Kursus am 3. und 4. August jeweils von 11 bis 16 Uhr sei ein Platz frei geworden, der noch kurzfristig besetzt werden kann. „Die gestische Malerei schafft Raum und Tiefe auf der Leinwand“, sagt Domdey-Fehlau. „Das Ergebnis kann sich in jedem Fall sehen lassen.“ Die Palette reiche „von kräftigen Farbexplosionen bis zu meditativen Landschaften“.

Experimentelle Acrylmalerei bietet Renate Garbe am 17. und 18. August an. Ein Kursus in moderner Keramischer Plastik am 31. August und 1. September bei Bildhauerin Elke Tenderich-Veit-Veit sei zwar ausgebucht. „Interessenten können sich aber auf die Reserveliste eintragen lassen“, sagt die KVL-Geschäftsführerin.

Für Mädchen und Jungen seien in einer Kinder-Kunstwoche noch Plätze frei; je nach Alter ab neun Jahren (Reserveliste) oder ab 13 Jahren. Für die Älteren stehe am 15. und 16. August das Porträt in Zeichnung und Bildhauerei auf dem Programm.

Infos und Anmeldung unter www.kunstverein-langenfeld.de, info@kunstverein-langenfeld.de oder unter Tel. 0163 - 8722770

(mei)