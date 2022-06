Kurse und Workshops : Kunstschule Monheim mit neuem Programm

Monheim Wenn nach den Sommerferien das zweite Semester der Kunstschule startet, können sich die Monheimer wieder in verschiedenen Kunstrichtungen kreativ austoben.

Ob Kunstneulinge oder langjährige Kreative – alle sind herzlich eingeladen, sich in neuen Techniken und Ausdrucksweisen auszuprobieren. Dazu ist die Kunstschule auch regelmäßig in anderen Einrichtungen der Stadt zu Gast: Kostenfrei und ohne Anmeldung können Jugendliche jeden Donnerstag im Baumberger Haus der Jugend mit Street Art experimentieren. Freitagvormittags, immer im Wechsel zwischen Baumberg und Innenstadt, werden Eltern in den beiden Mo.Ki-Cafés bei den ersten künstlerischen Schritten ihrer Kleinen unter drei Jahren begleitet.

Katharina Braun, Leiterin der Kunstschule: „Neben den Angeboten bei uns am Berliner Ring sind wir in der ganzen Stadt aktiv. Kooperationen – ob mit den Monheimer Kitas und Schulen oder mit anderen Einrichtungen – sind eine tolle Möglichkeit, unterschiedlichste Menschen für die Kunst zu begeistern.“

Die neuen Programmhefte liegen ab sofort an der Information des Rathauses, Rathausplatz 2, sowie in den städtischen Kultureinrichtungen und Gebäuden und Geschäften aus. Außerdem steht das Heft auf der städtischen Internetseite unter www.monheim.de/kunstschule zum Download bereit. Anmeldungen sind ab Montag, 13. Juni, 9 Uhr, möglich im Internet, per E-Mail an kunstschule@monheim.de sowie telefonisch montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr unter 02173 951-4160.