Angebote in Monheim Kunstschule bietet Führungen und Seminare für Senioren an

Ebenfalls an Seniorenheime richtet sich das Kunstschul-Angebot „Die Farbe Blau“. Dozentin Jennifer Saikowski-Peters bietet einen Vormittag für alle Sinne an, der sich an Menschen mit Demenz richtet. Vier Monheimer Einrichtungen nehmen das Angebot bereits an: die Alloheim Senioren-Residenz, das St. Marien Altenheim, das Diakoniezentrum Monheim und die Bergische Diakonie. In den Einrichtungen werden verschiedene Farben oder andere Themen bearbeitet, die mit allen Sinnen erfahren werden können.