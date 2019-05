Monheim : Ulla Hahn öffnet Monheims Kulturraffinerie K 714

Ulla Hahn hat in der Kulturraffinerie K 714 aus ihrem vierten Band „Wir werden erwartet“ gelesen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Heike Schoog Die Monheimer Autorin Ulla Hahn liest in der Kulturraffinerie K 714 und eröffnet diese als Veranstaltungsort.

Die Schrauben auf dem Boden der ehemaligen Shell-Abfüllhalle sind weggefegt, rote Teppiche ausgerollt. Lichteffekte heben den morbiden Charme der am Rhein gelegenen Kulturrafferie K 714 hervor. Martin Witkowski und sein Team von den Kulturwerken haben ganze Arbeit geleistet, damit der erste Abend gelingt.

„Lommer jonn“: Auf zur Premiere in der Kulturraffinerie, die bis zum Beginn der Umbauarbeiten (2020) noch genutzt werden kann. 300 sind gekommen. Dr. Ulla Hahn, die in Monheim aufgewachsene Autorin, liest im Rahmen des 1. Monheimer Literaturfestes aus dem vierten und letzten Band ihrer autobiographischen Romanreihe: „Wir werden erwartet“. Bürgermeister Daniel Zimmermann: „Es ist uns eine Ehre, den Monheimern die Shell-Halle mit Ihrer Lesung zurückzugeben.“

„Lommer jonn“, beginnt Hahn zu lesen und führt ihre Zuhörer zurück an den Anfang, als ihre Romanfigur Hilla Palm an der Hand des Großvaters zum Rhein spaziert, um Buchsteine zu suchen. „Lommer jonn“ eröffnet jeden den vier Bände und leitet einen weiteren Abschnitt in Hillas Entwicklung ein. Im vierten Band sind es auch die Erfahrungen mit der 68er Bewegung.