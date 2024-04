Kulturraffinerie K714 Ein Rundgang durch Monheims spektakulärste Baustelle

So langsam bekommt man eine Vorstellung davon, was ab Herbst 2025 im lokalen Kulturgeschehen Realität werden soll. Wenn zum Beispiel die ersten Konzertgäste auf den Rängen des großen Saales in der Kulturraffinerie K 714 sitzen und aus luftiger Höhe auf das Bühnengeschehen blicken. Wenn sich bis zu 4800 Fans vor ihrem Lieblingspopstar drängen oder sich im kleinen Saal 150 Personen ein Kammerspiel anschauen. Oder aber, wenn sich bei gutem Wetter die Restaurant-Gäste in zwölf Metern Höhe auf der Dachterrasse über dem Nordkubus den Wind um die Nase wehen lassen. Die Kulturraffinerie, Monheims spektakulärste Baustelle direkt am Rhein, wächst. Böden sind gegossen, Wände hochgezogen, einige Dachfenster schon fertig. Foyer, Wandelgänge und Terrassen nehmen Form an. Am 5. Mai ist Richtfest.