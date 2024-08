Kulturpromenade, Kabarett, Konzerte Das sind die Kultur-Highlights im September in Monheim

Der Komponist und Pianist Vijay Iyer, von der New York Times als „soziales Gewissen, Multimedia-Kollaborateur, Systembauer, Rhapsode, historischer Denker und multikulturelles Tor“ beschrieben, gilt als einflussreicher Akteur in der Musik des 21. Jahrhunderts. Iyer ist ordentlicher Professor an der Harvard University und gehört dem Fachbereich Musik sowie dem Fachbereich für afrikanische und afroamerikanische Studien an. Er lebt in New York City. Zum Trio, das Iyer nach Monheim mitbringt, gehören Nick Dunston am Bass und Jeremy Dutton am Schlagzeug. „Die Arbeit mit zwei jungen afroamerikanischen Musikern ist wirklich wichtig“, sagt Iyer. „Ich wollte ihnen Raum geben, um zu glänzen und sie selbst zu sein, und sie einfach unterstützen.“ Karten für das Konzert gibt es ab 38 Euro, Beginn ist um 20 Uhr in der Aula am Berliner Ring.