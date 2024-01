Monheim im Februar Nach dem Karneval kommt die Kultur

Theater „Fräulein Julie“, das naturalistische Trauerspiel von August Strindberg, ist am Samstag, 24. Februar, 19.30 Uhr, in der Aula am Berliner Ring zu erleben (VVK 19, 22 und 25 Euro, AK 24, 27 und 30 Euro). Die Handlung in aller Kürze: Fräulein Julie, Tochter eines Grafen und Gutshofbesitzers, ist zwar privilegiert, würde aber am liebsten das enge Gefängnis der Standesgrenzen sprengen. Diener Jean träumt dagegen von sozialem Aufstieg und Prestige. Beide vereint die unbefriedigte Sehnsucht nach Freiheit, Liebe und das verzweifelte Streben nach Individualität. In der erregenden Atmosphäre der Mittsommernacht lassen sie sich auf ein gefährliches Liebesspiel ein. Vom schwedischen Autor August Strindberg geht auch über hundert Jahre nach seinem Tod eine große Faszination aus. Sein 1888 entstandenes und damals als Skandal empfundenes Stück über den Kampf zwischen Mann und Frau zählt zu den Klassikern der modernen Beziehungsdramatik überhaupt. In der Titelrolle zu sehen ist die Schauspielerin Judith Rosmair, die an allen wichtigen deutschsprachigen Theaterbühnen arbeitet und bei der Kritikerumfrage der Zeitschrift „Theater heute“ 2007 zur Schauspielerin des Jahres gewählt wurde. An ihrer Seite spielt mit Dominique Horwitz, ein in Deutschland lebender französischer Schauspieler und Sänger, der vielen aus Film und Fernsehen bekannt ist. Die Produktion „Fräulein Julie“ in der Inszenierung des Schauspiel- und Opernregisseurs Torsten Fischer wurde im Jahr 2022 im Rahmen der Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen ausgezeichnet. Eine Produktion des Renaissance-Theaters Berlin und des Euro-Studios Landgraf. Nachgespräch mit Judith Rosmair und Dominique Horwitz im Anschluss an die Vorstellung.