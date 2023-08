Auf dem Eierplatz in Monheim Philosophisches Theater aus der Tonne

Der Schauspieler Peter Trabner (54) schlüpft am kommenden Sonntag, 3. September, auf dem Monheimer Eierplatz in die Rolle des Diogenes von Sinope. Das ist der aus Tonne. Die Freiluft-Veranstaltung ist Teil der kreisweiten Neanderland-Biennale, aber auch so etwas wie ein Pre-Opening der Monheimer Kultursaison 2023/24. Offiziell, groß und feierlich werden die Kulturwerke am darauffolgenden Wochenende, 8. bis 10. September, in die neue Spielzeit starten: mit Live-Musik, Langer Tafel und Führungen durch die im Bau befindliche Kulturraffinerie K714 an der Rheinpromenade.