Musik, Theater, Comedy Das bieten die Monheimer Kulturwerke im Oktober

Max Mutze ist am Freitag, 27. Oktober, 20 Uhr, in der Aula am Berliner Ring. „Celebrating 1981“ heißt das Programm, das er zusammen mit Stefanie Heinzmann und Live-Band darbietet (VVK 39-59 Euro, AK 44-64 Euro). Bei Euvrovision Song Contest (ESC) schaffte es Mutzke auf einen für Deutschland geradezu märchenhaften achten Platz beim Eurovision Song-Contest (ESC). Sein Grand-Prix-Lied „Can’t Wait Until Tonight“ stieg in Deutschland auf Platz eins und legte den Grundstein für seine erfolgreiche Karriere zwischen Pop, Rock, Soul, Funk, Jazz, Hip-Hop und unzähligen anderen Einflüssen. In „Celebrating 1981“ wird Mutzke die größten Hits seines Geburtsjahrs in neuen Arrangements präsentieren. Dabei gibt es ein Wiederhören mit Musikgrößen