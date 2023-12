Neue Wirte am Alten Markt und der Freiheit in Monheim sind dabei Kulinarik-Touren führen durch die Altstadt

„Ich freue mich sehr, dass wir mit den Gastronomien unserer Altstadt und den Monguides wieder drei interessante Führungen auf die Beine gestellt haben“, sagt Altstadtmanager Julian Brigmann. „Im neuen Programm haben wir unsere Neuzugänge am Alten Markt und der Freiheit miteinbezogen und ein paar Routen verändert, ohne den Charakter der Touren zu verändern – so macht die Teilnahme auch allen Spaß, die schon einmal dabei waren und die Touren nochmal machen möchten.“ Mit der Runde „Monheimer Originale: Altstadtköstlichkeiten“ gibt es donnerstags einen neuen Schwerpunkt. „Unsere Originale sind sowohl Urgesteine wie Bernhard Firneburg vom Pfannenhof oder Max Wagner von ‚Max Burger und Bar‘ als auch historische Gebäude wie Spielmann und Bloomgold“, sagt Brigmann. Die dreistündige Veranstaltung findet am 29. Februar, 21. März, 25. April, 23. Mai und 27. Juni statt. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr an der Tourist-Information am Landschaftspark Rheinbogen. Im Preis von 55 Euro ist das Essen enthalten.