Künstlergespräch Tony Cragg an diesem Freitag in Monheim

Tony Cragg ist bekannt für seine monumentalen Bronzeplastiken, die aussehen, als hätte man einen Marshmallow-Man dunkel gefärbt und in eine Salatschleuder gesteckt. Drei davon stehen seit etwa einem Jahr auf dem Ingeborg-Friebe-Platz in der neuen Monheimer Mitte. „Points of View“ nennt sich das Trio, angeordnet wie die Ecken eines gleichschenkligen Dreiecks. „Points of Views“ deshalb, weil man die Skulpturen beim Durchgang aus unterschiedlicher Warte in den Blick nehmen kann und soll. In der Bewegung verändern sie sich und lassen neue Motive sichtbar werden.