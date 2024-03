Kunst in Langenfeld und Monheim Künstler melden sich für offene Ateliers an

In diesem Jahr werden die Ateliers erstmals an zwei aufeinander folgenden Wochenenden geöffnet. So besteht die Möglichkeit, mehrere Künstler im Kreis zu besuchen: am 31. August und 1. September im nördlichen Kreisgebiet, in den Städten Heiligenhaus, Mettmann, Ratingen, Velbert und Wülfrath sowie am 7. und 8. September im südlichen Kreisgebiet in den Städten Erkrath, Haan, Hilden, Langenfeld und Monheim. Die Ateliers werden am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein.