Kreis Mettmann : Kreispolizei erhält elf zusätzliche Stellen

Für mehr Sicherheit sollen nach dem Wunsch der Landesregierung mehr Polizeibeamte sorgen. Archivfoto: imago. Foto: imago

Kreis Mettmann CDU-Landtagsabgeordnete sehen das Personalprogramm als weiteren Erfolg der NRW-Landesregierung.

(arue) Die Kreispolizeibehörde Mettmann wird in diesem Jahr um rund elf Stellen aufgestockt. Darunter fallen sowohl Polizeivollzugsbeamte, als auch Regierungsbeschäftigte. Das teilen jetzt die CDU-Landtagsabgeordneten Martin Sträßer, Christian Untrieser und Claudia Schlottmann mit. Das NRW-Innenministerium habe in der vergangenen Woche die Personalverteilung für die 50 Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen festgelegt. Aus dieser geht hervor, dass auch die Behörde in Mettmann von einer Verstärkung profitiert.

„Die Zahl der Straftaten in unserem Land ist auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren“, schreiben die Politiker in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Gerade auch im Kreis Mettmann sei die Kriminalität insgesamt rückläufig. „Unsere Polizeikräfte machen einen tollen Job, aber sie sind weiter stark belastet“, heißt es aus Düsseldorf. Zugleich bleibe die Gewaltbereitschaft hoch. Aus diesem Grund halte die NRW-Koalition Kurs und erhöhe auch in diesem Jahr wieder die Stellen bei den Kreispolizeibehörden.