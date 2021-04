Impfzentrum Erkrath : 600 zusätzliche Dosen AstraZeneca verimpft

An den Ostertagen wurden im Kreis Mettmann 600 zusätzliche Dosen Astrazeneca verimpft. Foto: dpa/Matthias Bein

KREIS METTMANN Die Arztpraxen im Kreis Mettmann werden in dieser Woche noch rund 4000 Impfdosen erhalten, die sie vor allem an chronisch Kranke verimpfen sollen.

(elm) Auch an den Osterfeiertagen lief der Impfbetrieb im Impfzentrum in Erkrath auf Hochtouren. Allein am Sonntag wurden zusätzlich zu den regulären Terminen 600 Dosen AstraZeneca des Sonderkontingentes verimpft. Insgesamt stehen dem Kreis Mettmann rund 12.790 Dosen aus diesem Kontingent für 60- bis 78-Jährige zur Verfügung.