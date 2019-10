Neue Betrugswelle : Trickbetrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Trickbetrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Langenfeld/Monheim Die Polizei warnt vor einer erneuten Welle von Trickbetrug am Telefon, bei dem sich die Täter gegenüber älteren Menschen als Polizisten ausgeben.

Allein am Montag und Dienstag seien mehr als 40 solcher Anrufe gemeldet worden. Doch sei es in allen diesen Fällen beim Versuch geblieben. „Die unermüdlichen Warnungen“ scheinen nach den Worten eines Polizeisprechers „Früchte zu tragen“. Dies zeige der aktuelle Fall einer 75-jährigen Frau aus Velbert. Ein angeblicher Polizist behauptete am Telefon, soeben seien Einbrecher festgenommen worden. Weil diese einen Zettel mit Kontaktdaten der Seniorin hätten, werde ein Polizist Wertsachen abholen und sicher verwahren. Doch die Rentnerin legte auf und informierte die Polizei.