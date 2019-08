Erneute Welle : Polizei warnt vor Betrugsanrufen falscher Kollegen

Die Betrüger haben es meist gezielt auf Senioren abgesehen. Foto: picture alliance / Sebastian Gol/dpa

kreis mettmann Die Kreispolizei warnt erneut vor Trickbetrügern am Telefon. Allein am Dienstag seien beispielsweise in Wülfrath 13 Betrugsversuche „falscher Polizisten“ registriert worden, wie sie am Mittwoch mitteilt.

Die Dunkelziffer sei für gewöhnlich jedoch deutlich höher. Die Senioren, die sich bei der Polizei gemeldet haben, beendeten das Gespräch mit dem falschen Polizeibeamten einfach und meldeten es der „echten“ Polizei. Das zeige, dass die eigenen Aktionswochen zu diesem Thema in allen kreisangehörigen Städten gefruchtet haben und die Betrüger erfolglos blieben“, berichtet die Pressestelle der Kreispolizei Mettmann erfreut.

(isf)