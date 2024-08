Kreis Mettmann Polizei nimmt noch Bewerber für Bachelor-Studium auf

Wer mit ihr und ausgesuchten Einsatzkräften der Polizei im Kreis Mettmann in persönlichen Kontakt kommen möchte, sollte sich Sonntag, den 25. August, vormerken: Auf dem „Wülfrather Blaulichttag“ auf dem Parkplatz des „Anger-Markt“ an der Goethestraße in Wülfrath finden Interessierte in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr ein buntes Rahmenprogramm vor. Der Eintritt ist frei.