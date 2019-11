Lokale Wirtschaft : Neue Arbeitshilfe Schule/Beruf

Kreis Mettmann Die überarbeiteten Ordner wurden jetzt übergeben.

(gut) Der Übergang von der Schule zum Beruf ist eine Herausforderung, besonders für Menschen, die relativ neu in Deutschland sind. Für Berater in diesem Prozess gibt es eine Arbeitshilfe des Kreises Mettmann. Und der hat den Ordner überarbeitet. Kreis-Schuldezernentin Ulrike Haase (2.v.l., Foto: Kreis Mettmann) und das Team der Bildungskoordination übergaben jetzt die ersten Ordner an Vertreter der Kommunalen Schulträger im Kreis, Sprecher der weiterführenden Schulen sowie Vertreter der IHK, der Handwerkskammer und der Arbeitsagentur. Die Arbeitshilfe bietet eine Übersicht der Bildungsangebote für neuzugewanderte Jugendliche in den Bereichen Beratung, Beschulung, Berufsorientierung, Ausbildungsvorbereitung und Spracherwerb. Anhand von Kontaktdaten für Neuzugewanderte und weiterführenden Informationen können sich Fachkräfte im Kreis Mettmann schnell orientieren und so Wege verkürzen. Auch für die pädagogischen Fachkräfte selbst gibt es Ansprechpartner, die sie in ihrer Arbeit unterstützen können.