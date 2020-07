Ferienspaß im Kreis Mettmann : Mit dem Neanderthal-Museum in die Steinzeit reisen

Kreis Mettmann Trotz Corona-Pandemie haben die Museumspädagogen ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Es richtet sich an bis zu acht Kinder zwischen sechs und neun Jahren. Das Programm besteht aus spielen, basteln und Ausflügen – selbstverständlich mit Mund-Nasenschutz.

In diesem Jahr ist alles anders – auch die Sommerferien. Viele Familien fahren nicht in den Urlaub. Hier bietet das Neanderthal-Museum in Mettmann für die zu Hause gebliebenen Kinder dennoch verschiedene Tagesausflüge an – in die Steinzeit, zu den Gladiatoren, in den Wald oder zu den Tieren. „Durch die Corona-Umstände kann unser normales Ferienprogramm nicht stattfinden“, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Miriam Plönißen. Daher weisen die Veranstalter auch darauf hin, dass ein Mund-Nasenschutz mitgebracht werden muss, und auch die Teilnehmerzahl ist begrenzt.