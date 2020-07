Kreis Mettmann : Landschaftsverband zahlt Leistungen an den Kreis

Kreis Mettmann Der Kreis Mettmann hat im Haushaltsjahr 2019 eine Umlage in Höhe von 188,2 Millionen Euro an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) gezahlt. Laut LVR-Sprecherin Evelyn Stolberg flossen im selben Zeitraum Leistungen in Höhe von 251,5 Millionen Euro an den Kreis zurück. Mehr als 138,5 Millionen Euro hiervon sind Eigenmittel des LVR und rund 113 Millionen Euro stammen aus Bundes- und Landesmitteln, die vom LVR bewirtschaftet werden, sowie aus der Ausgleichsabgabe. Dies geht aus der Leistungsübersicht 2019 hervor, die der LVR veröffentlicht hat.

(RP) Mit Beschluss der Landschaftsversammlung vom 8. Oktober 2018 konnte der LVR den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2019 zum dritten Mal in Folge, nach den Nachtragshaushalten 2017 und 2018, auf 14,43 Prozent absenken und damit den Kreis Mettmann über die drei Jahre hinweg um insgesamt 29,9 Millionen Euro entlasten. Über 141,2 Millionen Euro wurden vom LVR im Kreis Mettmann für die Sozialhilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie für die Förderschulen, die Kriegsopferfürsorge und Hilfen für schwer behinderte Menschen im Beruf ausgegeben. Mit mehr als 107.000 Euro förderte der LVR im Kreis Mettmann zudem Aktivitäten im Rahmen der Kulturpflege.

Der LVR nimmt mit seinen Einrichtungen im Kreis Mettmann nach Stolbergs Worten „auch eine wichtige Rolle als Arbeitgeber und Standortfaktor ein“. Insgesamt arbeiten im LVR-Klinikverbund, im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen im Kreis Mettmann und im LVR-Industriemuseum über 1.300 Mitarbeiter

Der LVR übernimmt als regionaler Kommunalverband Aufgaben in Bereichen wie Soziales, Gesundheit, Schulen, Jugend sowie Kultur. Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die Städteregion Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der Landschaftsversammlung Rheinland gestalten gewählte Mitglieder aus den rheinischen Kommunen die Arbeit des Verbandes.