Europawahl am 9. Juni Landrat Thomas Hendele appelliert, wählen zu gehen

Vor der Europawahl am 9. Juni appelliert Landrat Thomas Hendele eindringlich an alle wahlberechtigten Bürger im Kreis Mettmann: „Was in Europa entschieden wird, betrifft uns alle ganz unmittelbar. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht mit europäischen Regelungen zu tun haben, die sich auf unsere kommunalen Belange auswirken – sei es auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes, des Klima-, Natur- und Umweltschutzes oder in vielen anderen Bereichen“, sagt Thomas Hendele und ergänzt dann noch: „Mein Aufruf an die Menschen im Kreis lautet: Nehmen Sie Einfluss! Machen Sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch! Helfen Sie, das Europäische Parlament in demokratischem Sinne zu stärken und extremistische Strömungen auszubremsen!"