KREIS METTMANN Kreis entlastet Städte um 17,7 Millionen Euro

Die Stadt Monheim muss für dieses Jahr 6,31 Millionen Euro weniger an Kreisumlage zahlen, für die Stadt Langenfeld reduziert sich der Ansatz um immerhin 2,22 Millionen Euro. Dies hat die Sprecherin des Kreises, Daniela Hitzemann, als Ergebnis der Sitzung des Kreistages am Montagabend mitgeteilt. Bereits bei der Einbringung des Nachtragshaushaltes für das Jahr 2023 im Dezember zeichnete sich ab, dass der Kreis die Städte gegenüber der ursprünglichen Planung würde entlasten können. Nachdem dann in den letzten Wochen die Fachausschüsse und der Kreisausschuss über den Nachtrag beraten hatten und sowohl die Verwaltung als auch die Fraktionen noch mehrere Veränderungsanträge eingebracht hatten, ergaben sich daraus weitere Verbesserungen. Mit dem jetzt verabschiedeten Nachtragshaushalt für 2023 senkt der Kreis den Kreisumlagebedarf um 21,9 Millionen auf 390,4 Millionen Euro.