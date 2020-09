Kreis Mettmann Polizei : Hendele findet Rassismus-Studie nutzlos

Kreis Mettmann Der Landrat als Chef der Kreispolizeibehörde möchte belasteten Polizisten Gesprächsangebote machen. Die Kreispolizei hat eine Social-Media-Kampagne gestartet.

Der Landrat ist aber überzeugt, dass seine Beamten die nötige polizeiliche Neutralität haben. Sofern erforderlich, gebe es ein breit gefächertes Unterstützungs- und Hilfsangebot. „So gibt es in jeder Behörde verschiedene Ansprechpartner für unterschiedlichen Lebenssituationen, wie soziale Ansprechpartner und auch einen Seelsorger“, sagt Ursula Holz. Außerdem biete das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) Fortbildungen in interkultureller Kompetenz, in ethischen Fragen und zur Stressbewältigung für Kollegen an, um mit schwierigen und belastenden Situationen besser umgehen zu können.