Politischer Nachwuchs : Kreisjugendrat ist beschlossen

Dem Langenfelder Jugendrat gehören Konstantinos Skandalis (l.) und Lennard Ehlers an. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Kreis Mettmann Als Instrument für den politischen Nachwuchs gibt es künftig kreisweites Gremium.

Wer hier mitmischt, also Vertreter ist, dem wird „das Recht eingeräumt, in öffentlichen Fachausschusssitzungen zu Beratungsgegenständen Stellung zu nehmen“, heißt es offiziell. Primär gelte nun, dass sich zunächst der Kreisjugendrat organisiere und seine Arbeit starte. In Langenfeld mit seinem Jugendrat, Monheim mit dem Jugendparlament und anderen Städten des Kreises gibt es bereits solche Mitbestimmungsgremien.