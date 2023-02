Langenfeld Wirtschaft IHK: keine Krise, aber ein Konjunkturabschwung

„Der Start ins neue Jahr ist damit geglückt, womit die Wirtschaft noch im letzten Herbst so nicht gerechnet hatte“, erklärt IHK-Konjunkturexperte Gerd Helmut Diestler erfreut. Die Wirtschaft im Neanderland blicke nun nicht mehr so ausgemacht negativ auf das Jahr 2023. In Zahlen: Über eine aktuell gute Geschäftslage berichten 36 Prozent der Betriebe, denen 17 Prozent in schlechter Lage gegenüberstehen. Ihre Erwartungen für das Jahr 2023 deuten aber immer noch auf einen Rückgang der Geschäftstätigkeit in den nächsten Monaten hin.