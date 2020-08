Kreis Mettmann : Infizierte Reisende kamen aus Kosovo und Türkei

Dr. Rudolf Lange leitet das Kreisgesundheitsamt. Foto: teph/Köhlen, Stephan (teph)

Langenfeld Das Kreisgesundheitsamt wird derzeit von Anfrage über melde- und Testpflicht geflutet. Die meisten infizierten Rückkehrer waren auf Familien- und Verwandtenbesuch in ihren jeweiligen Herkunftsländern gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Das Ende der Sommerferien macht sich im Gesundheitsamt des Kreises Mettmann mit einem starken Anstieg an Anfragen von Reiserückkehrern bemerkbar. „Wir werden gerade mit Anfragen zu Fragen wie Melde- und Testpflicht geflutet“, so Behördenleiter Dr. Rudolf Lange. Bei den positiv getesteten Rückkehrern, die im Kreisgebiet wohnen, handele es sich in erster Linie um Menschen (mit Migrationshintergrund), die auf Verwandtenbesuch in ihren Herkunftsländern waren. Sie haben sich in denen vom RKI als Risikogebiet eingestuften Ländern wie dem Kosovo, der Türkei, bestimmten Provinzen Bulgariens und anderen Balkanländern aufgehalten. Darunter seien aber auch einige klassische Urlauber gewesen.

Zwar haben am vergangenen Wochenende nur 40 bis 50 Prozent der Reiserückkehrer aus Risikogebieten an den deutschen Flughäfen die Gelegenheit genutzt, sich testen zu lassen. Das Gesundheitsamt habe selber aber keine Gelegenheit, über Passagierlisten Reisende zu ermitteln, um die Einhaltung von deren Test- und Quarantänepflicht zu überwachen. „Wir erhalten aber teilweise von Fluglinien und Busunternehmen sogenannte Ausstiegskarten, in denen die reisenden Angaben zu Symptomen und durchgeführten Test gemacht haben“, so Lange. Damit sei die Meldepflicht erfüllt. „In den Fällen, wo uns ein Reisender diese aber nicht selber zuschickt oder mit dem Auto einreist, kriegen wir das nicht mit.“ Andererseits böte die Teilnahme an den am Flughafen angebotenen Tests nur einen ungefähren Eindruck. Er gehe davon aus, dass viele Türkei-Reisende gemäß des Tourismus- und Hygienekonzepts der türkischen Regierung sich der verpflichtenden PCR-Testung innerhalb von 48 Stunden vor der Rückreise nach Deutschland unterzogen haben. (Dies entspricht zumindest den Absprachen zwischen beiden Regierungen über den sicheren Reiseverkehr.)

Allerdings böte selbst ein negatives Testergebnis nur eine trügerische Sicherheit. „Ein negativer Test bei der Einreise sagt auch nur aus, dass sich der Patient dem Anschein nach bis eine Woche vor der Ausreise aus dem betreffenden Land nicht angesteckt hat. Wenn er sich aber kurz vor der Abreise aus dem Urlaubsland infiziert hat, kann es noch gar keinen positiven Befund geben“, erklärt Lange. Der Patient wähne sich dann aber in Sicherheit. Überhaupt sei das Testverfahren PCR hochempfindlich. Man werde manchmal noch positiv getestet, wenn das eigentliche Krankheitsgeschehen schon vorbei ist, aber noch Virenreste nachweisbar sind. Der Patient sei dann aber gar nicht mehr so ansteckend.

Infolge der bilateralen Vereinbarung vom 4. August bleiben folglich diejenigen Rückkehrer, die sich in den türkischen Urlaubsregionen aufgehalten haben, die kurz vor Ende der Sommerferien in NRW aus der Liste der Risikogebiete gestrichen wurden, unbehelligt von jeglicher Melde- und Quarantänepflicht. So habe er etliche negative, aus der Türkei stammende Testergebnisse zugesandt bekommen, aber diese Reisenden fielen nun nicht mehr unter die Meldepflicht. „Es geht ja darum, welchen Status das Land am Tag der Rückreise hat“, erklärt Lange. Es könne andersherum auch passieren, dass man aus einem Land ausreisen muss, das bei der Einreise noch als infektionssicher galt.