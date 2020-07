Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr : Neues Museum mit 200 Musikinstrumenten

Kreis Mettmann Professor Helmut Kirchmeyer zeigt seine Privatsammlung mit 200 Instrumenten aus Afrika, Asien und Australien in der Waldkaserne. Er ist der Vater der Kooperation zwischen Ausbildungsmusikkorps und Schumann-Musikhochschule.

Der moderne Ausstellungsraum wird dominiert von drei großen Schaukästen, deren Inhalte einen instrumentalen Dreiklang bilden. In der ersten sind Blasinstrumente, unter anderem feuervergoldete tibetanische Prunk-Muschel-Hörner, nach dem Ying-Yang-Prinzip jeweils in einer weiblichen und in einer männlichen Variante, zu sehen. Die zweite ist mit einer afrikanischen Hochtrommel, die zahlreiche Schnitzereien aufweist, der Perkussion vorbehalten. In der dritten sind indische Lauten, darunter eine edle südindische Sarasvati Vina zu bestaunen. Weitere Instrumente wie Tierhorntrompeten, Flöten, eine mit Kaurimuscheln verzierte Laute, verschiedene Kalebassen sowie ein großes Yoruba-Hänge-Balafon, allesamt aus Afrika, Trompeten und Zierflöten aus Indonesien werden in Vitrinen präsentiert.

Aber auch die Realisierung des Ausstellungsprojekts durch die Bundeswehr war nicht immer einfach. „Wenn jemand der Bundeswehr etwas Gutes tun will, ist das nicht so einfach“, so Oberst Christoph Lieder, der sich als Leiter des Militärmusikdienstes der Bundeswehr nun freut, eine nach seiner Ansicht weltweit einzigartige Sammlung der Elite des musikalischen Nachwuchses in der Bundeswehr in der Waldkaserne präsentieren zu können. Bis interessierte Bürger die Sammlung selbst in Augenschein nehmen können, wird es noch ein wenig dauern. „Geplant sind auf jeden Fall Führungen im Vorfeld unserer Kammer-Konzerte, die hoffentlich alsbald wieder jeden zweiten Mittwoch im Monat stattfinden können“, sagt Oberstleutnant Michael Euler, Leiter des Ausbildungskorps in Hilden. In der Waldkaserne werden alle Militärmusiker der Bundeswehr ausgebildet. Sie absolvieren parallel ein Musikstudium an der Robert-Schumann-Hochschule.