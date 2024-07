Bundestagesabgeordneter aus dem Kreis Mettmann Für Wiener ist Streichung der Grundmandatsklausel verfassungswidrig

„Damit ist Ampel-Koalition nach den Urteilen zum Heizungsgesetz und dem Nachtragshaushalt nun bereits zum dritten Mal durch das Bundesverfassungsgericht in die Schranken gewiesen worden“, betont der Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Mettmann, Dr. Klaus Wiener. Doch die neuerliche Zurechtweisung der Regierung aus Karlsruhe wertet der CDU-Politiker nur als Teilerfolg: „Bedauerlich ist, dass das Gericht das Zweitstimmendeckungsverfahren durchgehen ließ. Dies bedeutet eine entscheidende Schwächung des Direktmandates und damit letztendlich der Demokratie, denn so könnte es passieren, dass ein Bewerber nicht in den Bundestag einziehen darf, obwohl er seinen Wahlkreis gewonnen hat.“