Umweltschutz und Nachhaltigkeit : Klimaschützer aus dem Kreis demonstrieren

Kreis Mettmann Zum Zug durch Mettmann riefen die Fridays for Future-Ortsgruppen auf. Etwa 450 Klimaschützer folgten dem Aufruf.

Ihr Ziel ist es, die Umwelt nachhaltig zu schützen und sich für Klimaziele einzusetzen: Damit diese Ideen noch besser umgesetzt werden können, als es im vergangenen Jahr passierte, fand jetzt die erste städteübergreifende Fridays-for-Future-Demo im Kreis Mettmann statt. Von Polizeibeamten eskortiert, marschierten etwa 450 Teilnehmer vom Treffpunkt an der S-Bahn-Station in der Stadtmitte zur Kreisverwaltung und zu einer abschließenden Kundgebung auf dem Jubiläumsplatz.

Dem miesen Wetter – Dauerregen durchweichte die Demonstranten – und dem nicht ganz glücklich gewählten Termin – noch sind Schulferien – zum Trotz marschierten die Jugendlichen quer durch die Stadt. Gesungen wurden politische Texte zu bekannten Melodien, in denen die Klimawende gefordert wurde oder, die wie John Lennons zeitloses „Imagine“ eine bessere Welt beschreiben. Umhüllt von wehenden Fahnen, auf denen Slogans wie „Wir streiken bis ihr handelt“ zu lesen waren, waren die Demonstranten unterwegs. Mit auf den Weg machten sich nicht nur junge Leute, für die Greta Thunberg Vorbildfunktion hat. Zu sehen waren auch Menschen der Eltern- oder Großelterngeneration. So hatte beispielsweise ein Langenfelder auf sein T-Shirt die Forderung nach „Gratis-ÖPNV“ in seiner Stadt notiert. Reifere Damen trugen launig beschriftete Pappschilder, auf denen ein Kohle-Stopp, weniger Flüge, Kreuzfahrten und Autoverkehr gefordert wurden. Ein Mann formulierte kurz und bündig: „Klimaidioten abwählen. Power to the Fridays“.