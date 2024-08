Kreis Mettmann Fachkräftemangel – IHK will mehr Teilqualifikationen

Im ersten Halbjahr haben in Düsseldorf 29 Personen erfolgreich an der Teilqualifikation teilgenommen, die nun an weiteren Teilqualifizierungen teilnehmen oder in den Arbeitsmarkt eingemündet sind. Die Teilqualifikationen wurden in den Berufen Kauffrau/-mann Büromanagement, Fachlagerist/-in, Verkäufer/-in und Fachkraft für Schutz und Sicherheit umgesetzt. Die IHK Düsseldorf ist mit ihren Aktivitäten Teil eines bundesweiten Netzwerkes „Chancen nutzen! Mit Teilqualifikationen Richtung Berufsabschluss“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und der DIHK-Service GmbH umgesetzt wird. Mehr dazu unter: https://teilqualifikation.dihk.de/de/ueber-das-projekt-16680