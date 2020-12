Corona-Pandemie im Kreis Mettmann : Impfzentrum soll in zehn Tagen einsatzbereit sein

Impfzentrum soll in zehn Tagen einsatzbereit sein

Die Timocom-Zentrale in Erkrath wird Impfzentrum für den Kreis Mettmann. Foto: TimCom/TimoCom

Kreis Mettmann Das Timocom-Gebäude in Erkrath wird für die neue Nutzung eingerichtet. Bis zu 1700 Menschen täglich sollen geimpft werden.

Bei Timocom in Erkrath entsteht jetzt das erste Impfzentrum im Kreis Mettmann. Teile von Gebäude B der Unternehmenszentrale werden nun umfunktioniert, „die fast maßgeschneiderte Ausstattung und der nur geringe Umrüstungsaufwand haben uns die Entscheidung leicht gemacht“, erklärt Landrat Thomas Hendele. „Ich bin sehr froh, dass wir auf diese Weise garantieren können, am 15. Dezember ein einsatzbereites Gebäude am Start zu haben.“ Inzwischen ist der Nutzungsvertrag unterschrieben.